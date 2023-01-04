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Adana'da kavgada minibüs sürücüsünü silahla öldüren tır şoförü tutuklandı

04.01.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla vurarak öldüren tır şoförü tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 2 Aralık'ta trafikte "yol verme" nedeniyle çıkan kavgada minibüs sürücüsü Can Yüce'yi (24) silahla vurarak öldüren tır şoförü Adem T'nin (41) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen şüpheli Adem T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kozan Caddesi'nde 2 Aralık'ta şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce ile tır şoförü Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada, Can Yüce silahla vurularak yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, olaydan sonra kaçan tır sürücüsünü yakalamıştı.

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