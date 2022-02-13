Adana'da kayıp kişi ölü bulundu

Adana'nın Feke ilçesinde 2 gündür kayıp olduğu bildirilen kişinin cesedine ulaşıldı.

Sülemişli Mahallesi'ndeki evinden çıkan 77 yaşındaki Behçet Gezer'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, aynı mahallede 2 gündür kayıp olan Gezer'in cesedini buldu.

Gezer'in cesedi otopsi için Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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