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Adana'da kaza yapan otomobildeki damat adayı yaralıya yardım etti

ADANA HABERLERİ  | 24.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Adana'da kaza yapan otomobildeki damat adayı yaralıya yardım etti

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlardan birini kullanan damat adayı, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya yardım etti.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, düğün konvoyunda damat adayı Bekir Nadir'in kullandığı 34 JN 3220 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nejati Canımanam idaresindeki 06 SEU 27 plakalı otomobil çarpıştı.

Nadir, kazada yaralanan Canımanam'a 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar yardım etti.

Yaralının boynunu sabit tutmaya çalışan Nadir, konuştuğu Canımanam'ın bilincini de açık tutmaya çalıştı.

Yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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