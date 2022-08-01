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Adana'da kebabın "tescilli dostu": Şalgam suyu

01.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyyar tezgahta şalgam suyu satan Emrah Tilki: - "Adana aşktır. A harfi Adana, Ş harfi şalgam, K harfi ise kebabı temsil eder. Şalgam, Adana'nın milli içeceğidir" - Vatandaşlardan Mümin Sertdemir: - "Adana deyince şalgam akla gelir. Yaklaşık 30 yıldır şalgamı tablacılardan içerim"

FİKRET KAVĞALI - Adana'nın coğrafi işaret tescilli sokak lezzetlerinden şalgam suyu, özellikle kebabın yer aldığı sofraların vazgeçilmez içecekleri arasında bulunuyor.

Adana denilince kebabın ardından akla gelen şalgam suyu, zahmetli bir sürecin ardından bardaklarda yerini alıyor.

Siyah havuç, şalgam turpu ve bulgur unu mayasıyla hazırlanan, 45 günlük mayalanma sürecinin ardından tüketilebilen şalgam suyu, mayhoşluğu ve keskinliğiyle farklı bir lezzet sunuyor.

Vatandaşların yaz kış tükettiği şalgam suyu, tescilli lezzet kebap başta olmak üzere hemen her sofrada tercih edilen içeceklerin başında geliyor.

Adana'nın kavurucu sıcaklarının da serinleten içeceği şalgam, kentin birçok yerindeki seyyar tezgahlarda satılıyor.

- "32 yıldır kendimiz evde şalgam yapıyoruz"

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan amca ve yeğeni, farklı yerlerde açtıkları tezgahlarda kentin tescilli lezzetini satıyor.

Karasoku Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır seyyar tezgahta şalgam suyu satan Emrah Tilki, AA muhabirine, baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

Babası, annesi ve eşiyle evde şalgam suyu yaptıklarını anlatan Tilki, "Şalgamın en önemli ana maddelerinden biri siyah havuçtur. Biz siyah havuçları Konya'nın Ereğli ilçesinden getirtiyoruz. Bir de şalgam turpumuz var, Kahramanmaraş'tan geliyor. Bunlara ayrıca bulgur unu ekliyoruz. Bütün püf noktası mayalama aşamasında belli oluyor. 32 yıldır kendimiz evde şalgam yapıyoruz. Kaliteyi hiçbir zaman düşürmemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Amcası Ramazan Tilki'nin de bir arka sokakta seyyar tezgahta şalgam suyu sattığını ifade eden Tilki, yıllardır kendisini tercih eden sabit müşterilerinin olduğunu belirtti.

Tilki, şalgam suyunun kebabın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Adana aşktır. A harfi Adana, Ş harfi şalgam, K harfi ise kebabı temsil eder. Şalgam, Adana'nın milli içeceğidir. Şalgam içtiğimiz zaman vücudun tuz ihtiyacını dengeliyor. Şalgam sadece içecek değil aynı zamanda şifa kaynağıdır. Adana insanı yemeyi ve özellikle de sokak lezzetlerini seviyor."

-"Adana deyince de akla şalgam gelir"

Amca Ramazan Tilki (58) de eşinin yaptığı şalgam suyunu 32 yıldan bu yana aynı sokakta müşterilerine sunduğunu söyledi.

Kentteki müdavimlerin yanı sıra yurt içi ve dışından gelenlerin de bu lezzeti tatmadan gitmediğini anlatan Tilki, "Her yörenin kendine göre has içecekleri vardır. Adana deyince de akla şalgam gelir hatta şalgam Adana'nın türkülerine bile konu olmuştur." dedi.

Vatandaşlardan Mümin Sertdemir, kebap, simit ve yemeğin yanında sürekli şalgam içtiğini söyledi.

Şalgam suyunun Adana'nın vazgeçilmez içecekleri arasında yer aldığını belirten Sertdemir, "Yaz kış sürekli şalgam içeriz. Adana deyince şalgam akla gelir. Yaklaşık 30 yıldır şalgamı tablacılardan içerim." ifadelerini kullandı.

Kutsal Berksoy da yaz kış mutlaka her gün şalgam suyu içtiğini anlattı.

Şalgam suyunu tablacılardan aldığını dile getiren Berksoy, bu lezzeti mutlaka herkesin tatması gerektiğini kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

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