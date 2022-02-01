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Adana'da kiracı ve iş yeri sahiplerinin kavgasında 4 kişi yaralandı

01.02.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kiracı ve iş yeri sahiplerinin kavgasında 4 kişi yaralandı

Adana'da kiracı ve iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi tabancayla, bir kişi darp sonucu yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde telekomünikasyon bayisi işleten U.K. ve kardeşi Y.K. sohbet ettiği sırada dükkan sahipleri A.S.A ve A.A.A ile arkadaşları O.A. iş yerine geldi.

Kira yüzünden çıkan silahlı kavgada U.K, tabancayla ateş etti. A.S.A, A.A.A. ve O.A. silahla, Y.K. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.K'yı gözaltına aldı.

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