Adana'da kiracı ve iş yeri sahiplerinin kavgasında 4 kişi yaralandı

Adana'da kiracı ve iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi tabancayla, bir kişi darp sonucu yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde telekomünikasyon bayisi işleten U.K. ve kardeşi Y.K. sohbet ettiği sırada dükkan sahipleri A.S.A ve A.A.A ile arkadaşları O.A. iş yerine geldi.
Kira yüzünden çıkan silahlı kavgada U.K, tabancayla ateş etti. A.S.A, A.A.A. ve O.A. silahla, Y.K. ise darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.K'yı gözaltına aldı.
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