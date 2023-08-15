YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kokain ve sentetik uyuşturucu bulunan kamyonetteki 2 zanlı tutuklandı

Adana'da kokain ve sentetik uyuşturucu bulunan kamyonetteki 2 zanlı tutuklandı

15.08.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kamyonette 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir kamyoneti takibe aldı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları aracı narkotik köpeği "Aşil" ile aradı.

Köpeğin tepki verdiği çantada inceleme yapan ekipler, 1 kilogram kokain ve 6 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Polis, sürücü Hasan Ç. (32) ile yanındaki Berat K'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum jandarma bölgesinde 7 ayda 90 trafik kazasıErzurum jandarma bölgesinde 7 ayda 90 trafik kazası
Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldüAdana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandıMuğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu kokain kamyonet çanta

Adana Namaz Vakitleri 15 Ağustos Salı

İmsak
04:19
Sabah
05:48
Öğle
12:48
İkindi
16:33
Akşam
19:39
Yatsı
21:02

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Salı

Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Görkem eczanesi
Seyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Berfin eczanesi
Seyhan
İlgi eczanesi
Seyhan
Gökçen eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.