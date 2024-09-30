Adana'da komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 27 Eylül'de komşusu Orhan Boyan'ı (37) aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Fatih Y'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Fatih Y'nin ilk ifadesinde, daha önce de kavga ettiğini öne sürdüğü maktul Boyan'ın olay günü sokakta karşılaşmaları üzerine bıçak çektiğini, aralarında çıkan arbede sırasında Boyan'ın elindeki bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti.

Hırsızlık ve yaralama gibi olaylardan emniyette 14 suç kaydı bulunan zanlı Fatih Y, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada maktul Orhan Boyan'ın da "uyuşturucu ticareti", "mala zarar verme" ve "yaralama" gibi olaylardan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

İlçedeki Mirzaçelebi Mahallesi'nde Fatih Y. ile karşı komşusu Orhan Boyan arasında çıkan kavga çıkmıştı. Kavga sırasında Fatih Y, tarafından bıçaklandığı iddia edilen Boyan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından zanlı Fatih Y, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.