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Adana'da kooperatif başkanı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

18.03.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kooperatif başkanı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Adana'da Metal İşleri Sanayi Sitesi ve Yapı Kooperatifi Başkanı Cengiz Erdoğanoğlu, silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal İşleri Sanayi Sitesi'nde 01 ER 183 plakalı otomobilinden inen Erdoğanoğlu'na kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş edip kaçtı.

Erdoğanoğlu, saldırıdan yara almadan kurtuldu, mermiler otomobil ve yakındaki iş yerine isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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