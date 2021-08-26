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Adana'da köpeğin üzerine sıcak su döken özel güvenlik görevlisi adli kontrolle salıverildi

26.08.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli, haftada iki gün polis merkezine giderek imza atacak

Adana'da sokak köpeğinin üzerine sıcak su dökmesi güvenlik kamerasına yansıyan özel güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde görevli olduğu sitenin önündeki sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktüğü gerekçesiyle dün gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin ifadesinde iş yerine gidip gelirken köpeklerin zaman zaman kendisine saldırdığını öne sürerek, "Böyle yaparsam bölgeden uzaklaştırabileceğimi düşündüm. Pişmanım." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin olayla ilgili sorularına yanıt vermedi.

"Hayvana zalimce muamelede bulunmak" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, haftada iki gün ikametine en yakın polis merkezine gidip imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.

- Olay

Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir sitede ikamet edenler, zaman zaman besledikleri sokak köpeğini üzerine sıcak su dökülmüş halde bulmuştu.

Köpeğin üzerine sıcak suyu sitedeki özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin döktüğü iddiası üzerine güvenlik kameralarının kayıtları site yönetimi tarafından incelenmişti.

Site yönetimi, köpeğin üzerine sıcak su döktüğünü belirlediği M.E.K'nin işine son vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, dün sosyal medyaya da yansıyan olay anına ilişkin görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheli M.E.K'yi gözaltına almıştı.

Yaralı köpek, bölgeye çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi edilmişti.

Öte yandan M.E.K'nin kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp sokaktaki köpeğin üzerine dökmesi, köpeğin de hızla kaçması güvenlik kamerasına yansımıştı.

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