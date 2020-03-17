YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderen memur açığa alındı

Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderen memur açığa alındı

ADANA HABERLERİ  | 17.03.2020 16:09 | Son Güncelleme

Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderen memur açığa alındı

Adana Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli bir memurun açığa alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. bey ile görüşmeniz gerekmektedir." şeklinde mesaj gönderildiği belirtildi.

Yapılan araştırma sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T. hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından soruşturma açılmış ve şahıs açığa alınmıştır. Ülkemiz son derece hassas bir süreçteyken vatandaşlarımızdan sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
Anahtar Kelimeler:
Adana koronavirüs Memur

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Adana Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:20
Sabah
06:40
Öğle
12:52
İkindi
16:16
Akşam
18:55
Yatsı
20:09

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Arzum Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Selin Eczanesi
Seyhan
Senem Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.