Adana'da Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı

Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı.

Kale civarında oturan vatandaşların gürültü duyup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri, çapı yaklaşık 1 metre olan kayanın, kale yerleşkesinden kopup yuvarlandığını belirledi.

Yuvarlanırken ağaçlara da zarar veren kayanın en yakın yerleşim yerine yaklaşık 150 metre kala bir ağaca takılıp durduğu tespit edildi.

Kayanın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

