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Adana'da Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı

13.09.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı

Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı.

Kale civarında oturan vatandaşların gürültü duyup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri, çapı yaklaşık 1 metre olan kayanın, kale yerleşkesinden kopup yuvarlandığını belirledi.

Yuvarlanırken ağaçlara da zarar veren kayanın en yakın yerleşim yerine yaklaşık 150 metre kala bir ağaca takılıp durduğu tespit edildi.

Kayanın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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