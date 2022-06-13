YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kuzeni tarafından silahla öldürülen gencin organları bağışlandı

Adana'da kuzeni tarafından silahla öldürülen gencin organları bağışlandı

13.06.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin ölümü gerçekleşen gencin katil zanlısı kuzeni yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kuzeni tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Caymaz'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Serinevler Mahallesi'nde 11 Haziran'da halasının oğlu tarafından silahla vurulan ve Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 24 yaşındaki Caymaz'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yönetiminin organ bağışı konusunda bilgilendirdiği Caymaz'ın ailesi, oğullarının organlarının bağışlanmasına onay verdi.

Samet Caymaz'ın organları, değerlendirmeler sonucunda nakil bekleyen hastalara nakledilecek.

​​​​​​​Baba Veysel Caymaz, AA muhabirine, gece geç saatlerde evine gelen yeğeninin, oğlunu tabancayla ateş ederek vurduğunu söyledi.

Ağır yaralanan oğlunun tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatan baba Caymaz, çok üzgün olduğunu belirtti.

Hastanede doktorların kendilerine organ bağışı konusunda bilgi verdiğini aktaran baba Caymaz, "Onlar, bize bunu söylediğinde eşim ve ailemle konuşarak oğlumun organlarını bağışlama kararı aldık. İsteyerek, gönüllü olarak diğer vatandaşlarımız yaşasın diye çocuğumun organlarını bağışladım. Oğlum vefat etti, diğer vatandaşlarımız ayağa kalksın, yaşasın. Bir hayır kazanırım, oğlumun hayrı olsun." diye konuştu.

Caymaz, askerlik yaptığı sırada organ bulamayan kişilerin durumunu gördüğünü, bu durumun kendisini çok etkilediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan olaydan sonra kaçan zanlı H.C'nin yakalandığı öğrenildi.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 11 Haziran'da H.C, kuzeni Samet Caymaz'ı başından tabancayla vurarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Samet Caymaz, 112 Acil Sağlık ekibince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da serinlemek için göle giren genç boğulduAdana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu
Bursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındıBursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

Adana Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:43

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Çare Eczanesi
Seyhan
Yosun Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Eren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek bir seansa binlerce dolar veriyor! “Kendimi durdurmalıyım”

Tek bir seansa binlerce dolar veriyor! “Kendimi durdurmalıyım”

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.