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Adana'da lokantada tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanığa dava

21.06.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir lokantada tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ulucami Mahallesi'nde 24 Aralık 2022'de M.S'nin lokantada bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan Ö.F.O. ile tutuksuz Ö.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar Ö.F.O. ve Ö.T. ile müşteki M.S'nin lokantada tartıştıkları ancak olay yerindekilerin tarafları ayırdığı belirtildi.

Lokantadan ayrılırken tarafların tekrar tartışmaya başladıkları, bu sırada masada bulunan bıçak ile sanık Ö.T'nin müşteki M.S'yi bıçakladığı ve ardından suç aletini Ö.F.O'ya verdiği iddianamede belirtildi.

Ö.F.O'nun da müştekiyi bıçakla yaraladığı ve ardından sanıkların olay yerinden kaçtıkları anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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