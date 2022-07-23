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Adana'da minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

23.07.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minibüste yaşananlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

Seyhan'da minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan çocuğu güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Denizli Mahallesi'nde, Zeki Akarcalı yönetimindeki 01 M 1046 plakalı minibüse binen 12 yaşındaki Tahir E, bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden Akarcalı, güzergahını değiştirerek hastayı Seyhan Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Hastaneye getirilerek sağlık personeline teslim edilen Tahir E'nin epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Sürücü Akarcalı, yaptığının bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, "Baktım çocuk titriyor, anında müdahale ettik. Çocuğun epilepsi hastalığının olduğunu sonradan öğrendik. Ben kriz geçiriyor zannettim. Müşteri bizim velinimetimiz. Onlar bizim arabamıza biniyorlar, bize güveniyorlar. Genci, yaşlısı onlar bizim bir ailemiz. Nitekim ben bu arabayı hattan çekmek zorunda kaldım. Sonuçta bir can, benim evladım da olabilirdi." diye konuştu.

Minibüste yaşananlar araç kamerasınca kaydedildi.

Adana'da minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

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