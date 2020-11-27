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Adana'da minibüsle "korsan taşımacılık" yapan sürücü polis denetiminde yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 27.11.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adana'da minibüsle "korsan taşımacılık" yapan sürücü polis denetiminde yakalandı

Adana'da trafik polisleri, sahte ehliyetle "korsan taşımacılık" yaptığı belirlenen minibüsün Suriye uyruklu sürücüsüne ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde yaptıkları denetimde, durumundan şüphelendikleri 01 MA 5397 plakalı minibüsü durdurdu.

Ekipler, Suriye uyruklu sürücü M.R.M'nin sahte ehliyetle taşımacılık yaptığını ve araçta da kapasitesinden fazla yolcu bulunduğunu belirledi.

Polis, sürücü hakkında, ehliyetsiz ve yetki belgesiz araç kullanmak ile fazla yolcu taşımaktan ceza yazdı, minibüsü 60 gün trafikten men etti.

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