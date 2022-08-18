Adana'da minibüste 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirilen minibüsteki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir minibüste uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, polis uygulama noktasında durdurdukları minibüste narkotik köpeği "Hulk" desteğiyle arama yaptı.

"Hulk"un tepki vermesi üzerine araçtaki yorganlar detaylı incelemeye alındı.

Polis, yorganlar arasına gizlenmiş 20 kilo 736 gram esrar ele geçirdi.

Araçtaki şüpheliler Y.Ş. (18), C.B. (17) ve S.B. (40) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş. ve C.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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