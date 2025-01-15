YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da motosikletle uyuşturucu sattıkları iddia edilen çifte 15'er yıl hapis istemi

Adana'da motosikletle uyuşturucu sattıkları iddia edilen çifte 15'er yıl hapis istemi

AA AA
15.01.2025 10:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletle uyuşturucu sattıkları iddia edilen çift hakkında 15'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 Kasım 2024'te tutuklanan Ümit H. ve tutuksuz eşi Hasret H. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanıp Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar Ümit H. ve eşi Hasret H'nin Dadaloğlu Mahallesi'nde sipariş üzerine motosikletle gece vakti poşete gizledikleri 41,85 gram sentetik uyuşturucuyu otomobilde bekleyen kişilere satarken polis tarafından yakalandıkları belirtildi.

İddianamede, sanıklara ait adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

Sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları belirtilen iddianamede, Ümit H. ve Hasret H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu dava motosiklet iddianame

Adana Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
12:53
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:12
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.