Adana'da motosikletle uyuşturucu sattıkları iddia edilen çifte 15'er yıl hapis istemi

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 Kasım 2024'te tutuklanan Ümit H. ve tutuksuz eşi Hasret H. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanıp Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar Ümit H. ve eşi Hasret H'nin Dadaloğlu Mahallesi'nde sipariş üzerine motosikletle gece vakti poşete gizledikleri 41,85 gram sentetik uyuşturucuyu otomobilde bekleyen kişilere satarken polis tarafından yakalandıkları belirtildi.

İddianamede, sanıklara ait adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

Sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları belirtilen iddianamede, Ümit H. ve Hasret H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.