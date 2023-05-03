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Adana'da muhtarı tabancayla yaralayan sanığa 9 yıl 2 ay hapis

03.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan mahalle muhtarını tabancayla ağır yaralayan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 30 Mart'ta Ataköy Mahallesi muhtarı M.Ö'yü tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık A.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Karataş ilçesi Ataköy Mahallesi muhtarı müşteki M.Ö. ile sanık A.A'nın arazi toplulaştırma işlemleri nedeniyle tartıştıklarını ve aralarında husumet bulunduğunu belirtti.

Savcı, olay günü de arazi meselesini görüşmek amacıyla telefonla aradığı ve ardından çiftliğine gittiği M.Ö'ye tartışmanın ardından A.A'nın tabancayla ateş ettiğini ve müştekiyi ağır yaraladığını belirterek, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık A.A. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini dile getirerek, "Olay günü bana saldırdı. M.Ö. elimdeki tabancayı kendisi tutunca birden patladı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki M.Ö'nün avukatı ise şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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