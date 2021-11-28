YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Adana’da müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

28.11.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Ulubatlı Mahallesi 3090 Sokak'ta sahibinin ismi öğrenilemeyen tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndüKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndü
PARTNERYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçtiYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçti
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verdiÇukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verdi
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana

Adana Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazar

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
12:32
İkindi
15:08
Akşam
17:30
Yatsı
18:49

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Pazar

Anıl Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
İzel Eczanesi
Seyhan
Nüket Eczanesi
Seyhan
Saygıncan Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.