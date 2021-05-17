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Adana’da oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

17.05.2021 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

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Adana’da oğlu tarafından 3 yerinden bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, E.G. psikolojik tedavi gördüğü belirtilen oğlu A.G. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Bu sırada A.G. ekmek bıçağı ile annesini 3 yerinden yaraladı.

Kadının imdat çığlıklarını duyan mahallelinin müdahalesiyle zanlı olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan E.G. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, A.G'yi aynı mahallede gözaltına aldı.

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