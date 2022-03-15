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Adana'da okulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı

15.03.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da okulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir ilkokulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı.

Yavuzlar Mahallesi'ndeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda çalışan özel güvenlik görevlisi Hilal İ, okul bahçesinde beklediği sırada E.A. elinde tabancayla içeriye girdi.

Hilal İ, bu sırada E.A'dan kaçmaya çalışırken yere düştü.

Şüpheli E.A, bahçede öğrenciler de bulunduğu sırada tabancayla havaya iki kez ateş ettikten sonra Hilal İ'yi başkasının kullandığı otomobile zorla bindirerek kaçırdı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis, Hilal İ'yi kurtarmak ve zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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