Adana'da operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 65 silah ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık 2023-6 Ocak 2024'te ilçe genelinde operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 av tüfeği, 41 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 1305 silah parçası, 2 çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara bulundu.

Ele geçirilen silahlarla ilgili gözaltına alınan 38 zanlıdan 21'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, farklı suçlardan aranan 268 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

