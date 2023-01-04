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Adana'da operasyonda polise silah doğrultan cinayet zanlısı yaralanarak etkisiz hale getirildi

04.01.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 2'si cinayet 9 suçtan aranan firari zanlı, saklandığı çiftliğe düzenlenen operasyonda teslim olmayıp polise silah doğrultması üzerine, vurularak etkisiz hale getirilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla, 2'si cinayet 9 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Özgür K'nin merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir çiftlikte saklandığını belirledi.

Bunun üzerine adrese çok sayıda ekiple operasyon düzenlendi. Çiftliğin etrafını saran ekipler, Özgür K'nin buradaki tek katlı evin çatısına çıktığını ve elinde tabanca bulunduğunu fark etti.

Teslim olması için ihtarda bulunulan zanlı, tabancasını polislere doğrultması üzerine ekiplerce omzundan ve bacağından vuruldu. Bulunduğu yerden toprak zemine düşen Özgür K, ekipler tarafından yakalandı.

Çiftlikteki 5 kişinin de silahlı olduğunu belirleyen ekipler, zırhlı araçla demir kapıyı kırıp içeri girdi. Buradaki zanlılar Ozan Z, Muhammed Veysi A, Abdullah K, Hasan E. ve Hüseyin E. de gözaltına alındı.

Aramalarda, ruhsatsız 5 tabanca, çok sayıda uyuşturucu etkili hap ile kar maskesi, eldiven ve kask ele geçirildi.

Özgür K, olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 5 zanlı da Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerden Ozan Z'nin de kasten öldürme suçundan arandığı tespit edildi.

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