YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da organize suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı

Adana'da organize suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı

ADANA HABERLERİ  | 18.09.2020 08:28 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 8 şarjör, 1 el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi

Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ticareti yapma, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarını işledikleri ve vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliye ait yerleri tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 35 adrese baskın düzenledi.

Ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girerken uzun namlulu silahlı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde ve evlerin damında önlem aldı.

Ekipler, baskın yapılan yerlerde yaptıkları aramalarda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 8 şarjör, 1 el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 22 şarjör, 363 adet çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 171 adet 7,62 çapında fişek, 20 av tüfeği fişeği ve 3 sahte kimlik ele geçirdi

Ekipler ayrıca 79,71 gram eroinin yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde buldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 zanlı Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diğer iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Yardımına itfaiye koştu
Yardımına itfaiye koştu
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor

Adana Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:16
Öğle
12:38
İkindi
16:06
Akşam
18:49
Yatsı
20:05

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Ersalan Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Adanaspor’da yeni yönetim kurulu belirlendi
Adanaspor’da yeni yönetim kurulu belirlendi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
50 bin TL'ye Ferrari!
50 bin TL'ye Ferrari!
Çete lideri yakayı ele verdi
Çete lideri yakayı ele verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.