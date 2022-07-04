Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Aladağ ilçesi Kızıldam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine 20 arazöz ile çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışması sürüyor.



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