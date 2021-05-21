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Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

21.05.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Onur Cem Günbaz'ın (35) kullandığı 01 C 0345 plakalı otomobil ile Zeki Yarat (68) idaresindeki 01 DMG 08 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Yeni Mezarlık kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 72 yaşındaki Ahmet Günbaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Hatice Günbaz 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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