Adana'da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

G.Y'nin kullandığı 01 DT 176 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan İbrahim T. (7) ve kardeşi İsmail T. (5) ile park halindeki 01 GS 497 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan iki kardeş, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan İbrahim T, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



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