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Adana'da otomobilin kontrolden çıkarak iş yerine çarpması güvenlik kamerasında

03.04.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi'nde 31 Mart'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobille tekel bayisine çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin hızla iş yerinin duvarına ve önündeki dolaba çarptığı görülüyor.

Kayıtlarda, iş yerinden panikle dışarıya çıkan 4 kişinin, kazada hafif yaralanan sürücünün yanına giderek araçtan çıkması için yardım ettiği yer alıyor.

Ordu Caddesi'nde 31 Mart'ta 01 YZ 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tekel bayisinin duvarına çarpmıştı.

Kazada hafif yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince önlem amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

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Adana Otomobil çarpma kaza

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