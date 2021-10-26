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Adana'da otomobille polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

26.10.2021 03:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobille polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 01 EFM 02 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayan şüphelinin otomobille kaçması üzerine otomobilin geçebileceği kavşak ve caddelere polis ekipleri sevk edildi.

Otomobille Şehit Bulvarı'ndan ilerleyen şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucu otomobil, Toros Mahallesi 78190. Sokak'ta ekiplerce durduruldu.

Sürücü Mustafa Ç'yi gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuru tespit edemedi.

Otomobil ve şüpheli, yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da otomobille polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

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