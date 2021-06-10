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Adana'da otoyolda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı

10.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otoyolda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Adana-Ankara Otoyolu'nda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alaaddin U. idaresindeki 50 EP 864 plakalı çakıl yüklü tır, Adana-Ankara Otoyolu Pozantı Çakıt Çayı viyadüğünde bariyerlere çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırdaki çakılların yola saçılması nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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