Adana'da otoyolda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Adana-Ankara Otoyolu'nda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alaaddin U. idaresindeki 50 EP 864 plakalı çakıl yüklü tır, Adana-Ankara Otoyolu Pozantı Çakıt Çayı viyadüğünde bariyerlere çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırdaki çakılların yola saçılması nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.



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