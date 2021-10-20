YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da özçekim sırasında esnafın telefonunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da özçekim sırasında esnafın telefonunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

20.10.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da özçekim sırasında esnafın telefonunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da sosyal medyada tanıtacakları yalanıyla özçekim yaptıkları esnafın cep telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde döner satışı yapan esnaf Ercan T. (23), iş yerine gelen iki kişinin sipariş verdikten sonra sosyal medyada ünlü yapacakları bahanesiyle yanına yaklaşıp özçekim yapıp ayrılmasının ardından cebindeki telefonunun olmadığını fark etti.

Ercan T, iki kişinin yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla iki şüphelinin kiralık bir otomobille olay yerinden ayrıldıklarını belirledi.

Aracın kiralandığı şirkete giden ekipler, zanlılar Kenan E. (19) ve Mert İ'yi (19) otomobili teslim etmek için geldikleri sırada yakaladı. Çalınan cep telefonu ise bulunamadı.

Yapılan araştırmalarda Ercan T'nin cep telefonundaki uygulama marketinden 1200 lira tutarında oyun indirilip şüphelilerden Mert İ'nin telefonuna aktarıldığı tespit edildi.

Bu arada, şüphelilerin aynı gün çorap satın alma bahanesiyle gittikleri Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki mağazanın sahibi Songül A'yı oyalayarak tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, tutuklanan iki şüpheliyle birlikte hareket ettiğini belirlediği Sami E'yi (22) yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor! Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor!
Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdiAdana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 20 Ekim Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:44
Öğle
12:29
İkindi
15:34
Akşam
18:03
Yatsı
19:18

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

Sunam Eczanesi
Seyhan
Akşam Eczanesi
Seyhan
Feray Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.