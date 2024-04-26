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Adana'da patates başağı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA AA
26.04.2024 07:55
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Adana'da patates başağı nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da patates başağı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Cabbar K, ablası Hatice ve ablasının kayınbabası Veysel K. ile patates başağı paylaşımı nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hatice K, kardeşi Vahap K. ve kayınbiraderi Çınar K. ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, çevrede delil toplama çalışması yaptı.

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Adana Ceyhan silahlı kavga

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