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Adana'da patates ve soğan hasadı devam ediyor

25.05.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da patates ve soğan hasadı devam ediyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da patates ve soğan hasadı sürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, bir tarlada düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Tekin, Adana'da 57 bin dekarda patates ekildiğini, Türkiye'de ilk hasadın da ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Tekin, bu yıl mart ayında yaşanan zirai don nedeniyle hasatta gecikme olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Adana'da yaklaşık 200 bin ton patates üretimi yapılıyor. Patates üretiminde Türkiye'de 9'uncu sırada yer almaktayız. Bu yıl patateste, dondan dolayı ortalama verimde biraz düşüş var. Normalde dekardan 4 ton civarı ürün alınırken şu anda 3 ton civarı hasat ediliyor. Fiyat konusu da çiftçilerden aldığımız bilgilere göre şu an iyi. Bu yönüyle de çiftçimizi kurtarır düzeyde. Ülke ihtiyacını karşılamak, kendi kendimize yeten bir ülke olmak temel amacımız. Bu konuda da bir sıkıntımız yok. Hasadımız devam ediyor."

Tekin, zirai donun soğana olumsuz etkisinin olmadığını, bu üründe de hasadın sürdüğünü ifade etti.

Adana'nın soğan üretiminde Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldığını aktaran Tekin, bu yıl 30 bin dekardan yaklaşık 140 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

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