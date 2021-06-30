Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde at arabasıyla yük taşımacılığı yapan Aziz Işılay, sokakta başıboş gezen pitbull cinsi köpekle karşılaştı.

Işılay'ın uzaklaşmasını beklediği köpek, ata saldırdı. Köpekten korkup kaçmaya çalışan at ise park halindeki bir araca çarptı.

Saldırmaya devam eden köpek, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştı. At, köpeğin saldırısında yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sahipsiz olduğunu belirlenen köpeğin belediye tarafından yakalanıp barınağa götürülmesini sağladı.

Öte yandan, köpeğin ata saldırması cep telefonu kamerasına yansıdı.



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