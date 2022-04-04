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Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

04.04.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz sanık M.Ş. ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık M.Ş. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte mesajlaşmanın tespit edildiği belirtildi.

M.Ş'nin ikametinde terör örgütü PKK propagandası içeren ve toplatılma kararı verilen dergi ve örgütsel dokümanların bulunduğu, "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan zanlılarla yoğun telefon irtibatı sağladığı bildirilen iddianamede, sanığın örgütün gençlik yapılanması YDG-H içinde faaliyet yürüttüğü, eylem çağrılarına uyduğu ve örgüt sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği bilgisine yer verildi.

Kod adı kullanarak Çukurova Üniversitesindeki örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı da aktarılan M.Ş'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.Ş'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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