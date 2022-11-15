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Adana'da PKK/YPG operasyonunda 4 zanlı yakalandı

15.11.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü PKK’nın Suriyeli kolu YPG’de faaliyette bulunduğu ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’de faaliyette bulundukları ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 5 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

TEM Şubesi özel timlerinin yanı sıra özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekiplerin diğer şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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