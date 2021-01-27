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Adana'da polis, aşı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı uyardı

27.01.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Adana'da polis, aşı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı uyardı

Adana'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, salgın döneminde aşı yapma bahanesiyle dolandırıcılık olaylarının artması üzerine bilgilendirme çalışması başlattı.

Polis, evleri gezerek vatandaşlardan bu dönemde dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

Evlerin kapısını çalıp sakinleri bilgilendiren polis, aşı bahanesiyle dolandırıcılıkla ilgili uyarı broşürleri de dağıttı.

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