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Adana'da polis boğulma olaylarına uzaktan kumandalı can simidiyle müdahale ediyor

25.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaktan kumandalı can simidi, boğulma vakalarına müdahalenin yanı sıra yüzme yarışları ile Seyhan Nehri'nde düzenlenen etkinliklerin güvenlik tedbirlerinde de kullanılıyor - Polis memuru Oğuzhan Sefa Mete: - "Kayalık, sığ, teknenin giremediği alanlarda bu cihazı gönderiyoruz ve en etkili şekilde can kurtarmayı sağlıyoruz"

OZAN EFEOĞLU - Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, uzaktan kumandalı can simidi ile boğulma olaylarına en hızlı şekilde müdahale ediyor.

Uzaktan kumandalı can simidi, boğulma vakalarına müdahalenin yanı sıra yüzme yarışları ile Seyhan Nehri'nde düzenlenen etkinliklerin güvenlik tedbirlerinde de kullanılıyor.

Yaklaşık ağırlığı 13,8 kilogram olan ve suda 4-6 metre/saniye hızla hareket edebilen uzaktan kumandalı can simitleri, 200 kilogram civarında yük taşıyabiliyor.

- "Kardan, yağmurdan, rüzgardan etkilenmiyor"

Gemi adamı polis memuru Oğuzhan Sefa Mete, AA muhabirine, uzaktan kumandalı can simidini 2021 yılından itibaren aktif şekilde kullandıklarını söyledi.

Mete, "Uzaktan kumandası var. Kayalık, sığ, teknenin giremediği alanlarda bu cihazı gönderiyoruz ve en etkili şekilde can kurtarmayı sağlıyoruz." dedi.

Can simidinin boğulma olaylarına hızlı müdahalenin yanı sıra polis kurbağa adamların can güvenliğini de sağladığını dile getiren Mete, Emniyet teşkilatının teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Mete, dünyanın birçok yerinde bu cihazın kullanıldığına işaret ederek, "Suda dalgalanma ve rüzgar gibi olaylarla karşılaştığımızda bu cihaz çok etkili oluyor. Kardan, yağmurdan, rüzgardan etkilenmiyor. Elektrikli, tamamen çevreci ve son teknoloji ürünü. Bu cihaz hava şartlarında soğukta, karda, kışta dalgıç arkadaşlarımızın can güvenliğini de sağlıyor. Amacımız en etkili ve verimli şekilde insanları kurtarmak. Zamanla yarışıyoruz bu sebeple en etkili ve hızlı cihaz olan uzaktan kumandalı can simidini kullanmaktayız. Hayvanları da bununla kurtarabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız başta temassız müdahale"

Polis kurbağa adam Oktay Ekti de dalgıcın girmekte zorlandığı sularda uzaktan kumandalı can simidini kullandıklarını anlattı.

Can simitleriyle temassız müdahale imkanı sağlandığına dikkati çeken Ekti, şunları söyledi:

"Vatandaş bilincini kaybetmiş oluyor ve yorgun düşüyor. O esnada sarıldığı zaman sizi tehlikeye atıyor. Amacımız ilk başta temassız müdahale. Uzaktan kumandalı can simidini vatandaşımıza hızlı şekilde gönderip kumanda ile kendimize doğru çekiyoruz. Bu cihaz tekneyle yanaşamadığımız sığ ve kayalık bölgelerde fayda sağlıyor. Daha sonra dalgıç arkadaşlarımız müdahale ediyor."

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