Adana'da polis denetimlerinde 62 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15-21 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 31 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, 22 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 282 mermi ve 97 kartuşa el kondu.

Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 287 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 11 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

