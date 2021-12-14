Adana'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı

Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ADP 425 plakalı otomobilin sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu.

Şüpheli sürücünün ekiplerin ikazına rağmen kaçmaya başlaması üzerine aracın plakası telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

Ekipler, aracı durdurmak için kavşaklarda önlem alırken şüpheli, otomobille Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na girerek kaçışını sürdürdü.

Takibi sürdüren ekipler, otomobili kovalamaca sonucu Baraj Caddesi'nde durdurdu. Sürücüyü gözaltına alan ekipler, otomobilde arama yaptı.

Ehliyetsiz olduğu için ekiplerden kaçtığı belirlenen sürücü S.Y, Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.



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