Adana'da polis ekipleri, araç sürücülerini orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için uyardı

Adana'da polis ekipleri, yola atılan sigara izmariti ve çöplerin orman yangını çıkarma riskine karşı araç sürücülerini uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Mithat Özhan Bulvarı'nda oluşturduğu uygulama noktasında araç sürücülerini durdurdu.

Polis, sürücülere, araçlardan atılan sigara izmariti ve diğer bazı atıkların orman yangınlarına neden olabileceğini anlattı.

Ekipler, özellikle ormanlık alanlara yakın bölgelerde, araçlardan izmarit ve çöp atılmaması gerektiğine işaret etti.

Sürücülere ayrıca konuya ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

