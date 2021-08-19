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Adana'da polis ekipleri, araç sürücülerini orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için uyardı

19.08.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis ekipleri, araç sürücülerini orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için uyardı

Adana'da polis ekipleri, yola atılan sigara izmariti ve çöplerin orman yangını çıkarma riskine karşı araç sürücülerini uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Mithat Özhan Bulvarı'nda oluşturduğu uygulama noktasında araç sürücülerini durdurdu.

Polis, sürücülere, araçlardan atılan sigara izmariti ve diğer bazı atıkların orman yangınlarına neden olabileceğini anlattı.

Ekipler, özellikle ormanlık alanlara yakın bölgelerde, araçlardan izmarit ve çöp atılmaması gerektiğine işaret etti.

Sürücülere ayrıca konuya ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

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