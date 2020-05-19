YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da polis korteji vatandaşlara 19 Mayıs coşkusu yaşattı

Adana'da polis korteji vatandaşlara 19 Mayıs coşkusu yaşattı

ADANA HABERLERİ  | 19.05.2020 12:34 | Son Güncelleme

Adana'da polis korteji vatandaşlara 19 Mayıs coşkusu yaşattı

Adana'da polis ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej oluşturup halkın bayramını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs kutlamalarının kent meydanlarında vatandaşların katılımıyla yapılamaması üzerine halkla bütünleşmek için hazırlık yaptı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarından oluşan kortejle İl Emniyet Müdürlüğü binasından çıkış yaparak kentte tur attı. Bir polis, ekip aracından megafonla halkın bayramını kutladı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Siren seslerini duyup evlerinin balkonuna ve penceresine çıkan vatandaşlar kortejin geçişini izleyip polisleri alkışladı.

Emniyet Müdürlüğünün "Can polis" olarak adlandırdığı iki "maskot" polisin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Adana Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:21
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:50
Yatsı
21:21

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Baraj Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Orhan Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

Çete lideri yakayı ele verdi

Çete lideri yakayı ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.