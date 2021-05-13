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Adana'da polis motosikleti ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

13.05.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı

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Adana'da polis motosikleti ile bisikletin çarpışması sonucu, biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Türkmen Başı Bulvarı'nda görevli motosikletli trafik polisi B.K'nin kullandığı motosiklet ile Ö.A idaresindeki bisiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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trafik kazası Adana

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