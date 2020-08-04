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Adana'da polis toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaptı

ADANA HABERLERİ  | 04.08.2020 11:24 | Son Güncelleme

Adana'da polis toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaptı

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin bir çok noktasında uygulama yaptı.

Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti.

Ekipler, toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ve yolculara Kovid-19 tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada, 451 araç ve araçtaki 3 bin 608 kişi kontrol edildi. Kontrollerde, 30 kişiye maske takmamaktan, 2 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, bir kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 3 araca muayene bulunamaması ve 2 kişiye yetersiz belgeden para ceza verildi.

Polis ekipleri, yolda maskesiz yürüyen vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

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