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Adana'da polisten kaçan sürücü otomobiliyle kaza yaptı

27.01.2022 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisten kaçan sürücü otomobiliyle kaza yaptı

Adana'da polis ekiplerinden kaçan otomobil sürücüsü, önce bir iş yerine ardından park halindeki araca, daha sonra da direğe çarptı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ADM 248 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen kaçmaya başlayan sürücü ara sokaktan Obalar Caddesi'ne doğru ilerlediği sırada önce berber dükkanının kepengine ardından da park halindeki 01 GZ 255 plakalı otomobile çarptı.

Hasarlı otomobiliyle kaçışını sürdüren ve Obalar Caddesi'ne giriş yapan sürücü 400 metre ilerledikten sonra kaldırımdaki elektrik aktarım direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve üzerinden kimlik çıkmayan sürücü, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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