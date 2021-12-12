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Adana'da refüje çıkıp ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı

12.12.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da refüje çıkıp ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Türkmen Başı Bulvarı'nda Mehmet A yönetimindeki 01 AGB 657 plakalı otomobil, kaldırama çarpıp savrularak çıktığı refüjde ters döndü.

Kazada sürücü Mehmet A. ile araçta bulunan Ömer A. ile Halil İbrahim A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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