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Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

22.02.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adana'da resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuna karıştıkları ve 8 kişiyi mağdur edip 2 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

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