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Adana’da Reverans Sanat Merkezi açıldı

ADANA HABERLERİ  | 05.07.2020 09:44 | Son Güncelleme

Adana’da, dans, şan, yoga, temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk alanlarında hizmet verecek olan Reverans Sanat Merkezi açıldı.Reverans Sanat Merkezi kurucularından Özge Durmuşcan, eğitim konusunda Adana’da profesyonel bir isim ile çalışmak için hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Şu sıralar, Bir Zamanlar Çukurova dizinde Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat ile gerekli görüşmeleri yaparak Adana’da ilk defa profesyonel bir oyuncu tarafından kamera önü oyunculuk eğitimi düzenleyen kurum olduk.

Adana’da Reverans Sanat Merkezi açıldı

Adana’da, dans, şan, yoga, temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk alanlarında hizmet verecek olan Reverans Sanat Merkezi açıldı.
Reverans Sanat Merkezi kurucularından Özge Durmuşcan, eğitim konusunda Adana’da profesyonel bir isim ile çalışmak için hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Şu sıralar, Bir Zamanlar Çukurova dizinde Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat ile gerekli görüşmeleri yaparak Adana’da ilk defa profesyonel bir oyuncu tarafından kamera önü oyunculuk eğitimi düzenleyen kurum olduk. Eğitimler bir birini takip etti. Dans, şan, yoga, temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk eğitimlerimiz şuan devam ediyor” dedi.
Durmuşcan, eğitmenleri akademisyenlerden ve alanında profesyonel olan kişilerden seçtiklerini ifade ederek, “Oyuncularımızın sektörde başarılı yerlere gelmesini istiyoruz. İyi bir eğitim ve yönlendirme ile bu mümkün. Yeni sezonda portföyümüze ekleyeceğimiz bir alanda menajerlik ve cast olacak. Her zaman kullandığım bir söz vardır “Bu hayatta herkesin bir imzası olmalı” biz de imza atabilenlerden olmak istiyoruz” diye konuştu.
Kuruculardan Fulya Selvi de, “Özge ile oyunculuk alanında kendimizi geliştirmek istiyorduk, eğitim için araştırma yaparken Adana’da bu sektörde ciddi bir eksiklik olduğunu fark ettik. Adana’da kamera önü oyunculuk eğitimi bulunmuyordu. Sektörün bu alanda açığını gidermek hem de kendi eğitimlerimizi tamamlamak için Kamera Önü Oyunculuk Eğitimini düzenledik. Amatör ruhla yola çıkıp; eğitim ve gelişimin vazgeçilmez olduğu, profesyonelleşme adına hep bir adım ilerinin hedeflendiği samimi bir eğitim ve sanat merkezidir. Profesyonel hocalar ile çalışıyoruz” dedi.

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Erdeve Eczanesi
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Hacettepe Eczanesi
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Metro Eczanesi
Seyhan
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