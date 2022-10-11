Adana'da ruhsatsız 6 silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 6 silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyuncu Mahallesi'nde iki şüphelinin yanındaki poşette ruhsatsız 5 tabanca ve 8 mermi ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan iki zanlının ikametlerinde de arama yapıldı.
Şüphelilerden birinin çiftlik evinde, ruhsatsız av tüfeği, 10 mermi, 12 şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.
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