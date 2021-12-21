YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da sağanak nedeniyle bazı narenciye bahçelerinde hasar oluştu

Adana'da sağanak nedeniyle bazı narenciye bahçelerinde hasar oluştu

21.12.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sağanak nedeniyle bazı narenciye bahçelerinde hasar oluştu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak, tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Paşaköy, Sağdıçlı ve Çotlu mahallelerindeki bahçeler ve tarlalarda, yağış sonrasında su birikintileri oluştu.

Su altında kalan narenciye bahçelerinde hem hasat gecikti hem de dökülen ürünler nedeniyle tarımsal zarar meydana geldi.

Tarlalardaki su, tahliye kanallarının dolması nedeniyle boşaltılamadı.

Üretici ve ziraat mühendisi Veysel Yeke, AA muhabirine, son 3 gündür bölgenin aşırı yağış aldığını söyledi.

Yağışın ardından taşkınlar meydana geldiğini belirten Yeke, şunları kaydetti:

"Taşkınlar sebebiyle bahçelerimiz su altında kaldı. Şu anda özellikle meyvesi kesilmeyen ağaçlarda, 'etek bölgesi' dediğimiz ağacın alt tarafındaki meyveler su altında kaldı. Meyvelerde dökülmeler meydana geldi. Burada da suyun altında kalan meyvelerde, su çekildikten sonra dökülmeler ve fungal (mantarsal) hastalıklar meydana gelecek. Su birikintilerinin bu seneye de gelecek seneye de olumsuz etkisi olacak."

Taşkınların verim kaybına neden olduğunu vurgulayan Yeke, bölgedeki su tahliye kanallarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Adana'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladıAdana'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı
Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Adana

Adana Namaz Vakitleri 21 Aralık Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:41
Öğle
12:42
İkindi
15:12
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Safran Eczanesi
Seyhan
Güler Eczanesi
Seyhan
Ömer Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Mürsel Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.